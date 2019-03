Die Welt trauert um Luke Perry (1966-2019). Der Schauspieler, der mit der TV-Serie "Beverly Hills, 90210" seinen großen Durchbruch gefeiert hatte, ist am Montag an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Zuletzt war er in der US-Serie "Riverdale" zu sehen, in der er die Rolle des Fred Andrews übernahm, dem Vater von Hauptcharakter Archie. Wie es nach seinem Tod mit seiner Serienrolle weitergeht, ist bislang nicht bekannt. Ein erstes Statement der Produzenten sowie von The CW und Warner Bros. TV gibt es dennoch.

"Wir sind über den Tod von Luke Perry zutiefst betrübt", zitiert "The Hollywood Reporter" aus dem Statement. Mit dem 52-Jährigen sei nicht nur ein "geliebtes Mitglied" und "ein wahrer Freund" gegangen, sondern auch "ein unglaublich sorgsamer, vollendeter Profi mit riesigem Herzen". Vor allem für die jungen "Riverdale"-Schauspieler, darunter KJ Apa (21), Cole Sprouse (26), Camila Mendes (24) und Lilli Reinhart (22), sei Perry "eine Vaterfigur und ein Mentor" gewesen. "Er erfüllte das Set mit Liebe und Freundlichkeit." Um die traurige Nachricht sacken zu lassen, wurde die Produktion der Serie für einen Tag ausgesetzt.

"Du hast uns den Weg geebnet"

Nicht nur die "Riverdale"-Produzenten meldeten sich am Montagabend zu Wort, auch die Autoren der Serie bekundeten bei Twitter ihr Beileid. "Luke Perry, du warst eine freudige und beschwingte Seele. Dein Erbe wird für immer in Erinnerung bleiben", heißt es dort. Ross Butler (28) pflichtet ihnen bei. Der Schauspieler, der in Staffel eins kurzzeitig in die Rolle des Reggie Mantle geschlüpft war, schreibt: "Wir haben ein Original verloren. Eine Legende. Er hat uns den Weg geebnet. Ruhe in Frieden."

Das Herz von Molly Ringwald (51), die in der Serie Fred Andrews Ex-Frau Mary spielt, ist ebenfalls "gebrochen". Sie wird den Schauspieler nach eigener Aussage "so sehr vermissen", all ihre Liebe gelte nun seiner Familie. Für jene macht sich in diesen schweren Stunden auch Alice-Cooper-Darstellerin Mädchen Amick (48) stark. Sie bittet in ihrer Instagram-Story um Respekt gegenüber den Trauernden und um die Einhaltung ihrer Privatsphäre.