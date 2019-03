Sophie Perry (18) trauert um ihren Vater Luke Perry (1966 - 2019). Der "Beverly Hills, 90210"- und "Riverdale"-Star war am Montagmorgen an den Folgen eines schweren Schlaganfalls gestorben. Zum Weltfrauentag postete die 18-Jährige bei Instagram nun eine rührende Liebeserklärung an ihre Mutter Rachel "Minnie" Sharp, mit der der Schauspieler von 1993 bis 2003 verheiratet war.

Zu einer Bilderreihe, in der Sophie unter anderem gemeinsam mit ihrer Mutter, aber auch ihre beiden Eltern in jungen Jahren zu sehen sind, schrieb sie: "Ihr alle wisst, dass mein Papa ein Superstar ist, aber ich möchte kurz mit euch teilen, dass ich verdammt großes Glück in der Eltern-Abteilung hatte, weil das meine Mama ist. Minnie. Die außerdem zufällig meine beste Freundin ist. Wow, wie klischeehaft, ich weiß."

In der schweren Zeit nach dem Tod von Luke Perry scheint Sharp laut ihrer Tochter ein umso wichtigerer Bestandteil der Familie zu sein: "Sie ist der Fels in der Brandung für jeden, der in dieser Familie gerade trauert. Sie ist die tapferste, süßeste und wunderbarste Frau, die ich oder irgendjemand je getroffen hat. Womit habe ich das verdient, solche Ikonen als Eltern zu haben. Ich liebe dich, Mama, und ich könnte diese absolute Scheiß-Situation ohne dich nicht durchstehen. Niemand von uns könnte das."