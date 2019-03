US-Schauspielers Luke Perry (1966-2019, "Riverdale", "Beverly Hills, 90210") war am Montag im Alter von 52 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Nach seiner Tochter, Sophie Perry (18), am Dienstagabend meldet sich nun am Mittwoch auch sein Sohn, Jack Perry (21), öffentlich zu Wort. Auf seinem Instagram-Account schreibt der Wrestler: "Für viele Menschen war er eine Menge Dinge. Für mich war er immer Papa. Er liebte und unterstützte mich in allem und inspirierte mich dazu, das Beste aus mir herauszuholen. Ich habe so viel von dir gelernt", so Perry über die gemeinsame Vergangenheit mit seinem Vater.

"Es bricht mir das Herz, wenn ich an alles denke, wo du nicht dabei sein wirst. Ich werde dich jeden Tag vermissen, solange ich auf dieser Erde bin. Ich werde alles tun, was ich kann, um dein Vermächtnis fortzusetzen und dich stolz zu machen", verspricht er seinem verstorbenen Vater. "Ich liebe dich, Papa", schließt der 21-Jährige seinen rührenden Post.