Die Welt trauert um "Beverly Hills, 90210"- und "Riverdale"-Star Luke Perry (1966-2019). Der Schauspieler hinterlässt insgesamt zwei Kinder aus seiner von 1993 bis 2003 währenden Ehe mit dem Model Rachel Sharp. Während sich Tochter Sophie (18) zum Tod ihres Vaters auf Instagram zu Wort gemeldet hat, wurde nun bekannt, dass Sohn Jack (21) seine geplanten Wrestling-Termine abgesagt hat. Der 21-Jährige hat sich als "Jungle Boy" in der Profi-Wrestler-Szene einen Namen gemacht.

Am Dienstag verkündete die Wrestling-Organisation "Bar Wrestling" via Twitter, dass Jack Perry nicht wie geplant an der kommenden Show am 13. März teilnehmen werde. "Leider wird Jungle Boy nicht mehr bei unserer Show am 13. März dabei sein. Unsere Gedanken und Gebete sind in dieser Zeit bei ihm und seiner Familie", heißt es in dem Statement.

Am Mittwoch vor einer Woche wurde Luke wegen eines schweren Schlaganfalls in das St. Joseph's Hospital in Burbank, Kalifornien, eingeliefert. Am 4. März bestätigte Perrys Pressesprecher gegenüber "TMZ", dass er am Montagmorgen an den Folgen des Hirnschlags gestorben sei. Perry wurde nur 52 Jahre alt.