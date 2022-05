Rührende Worte an ihren verstorbenen Ex

Luna Schweiger Rührende Worte an ihren verstorbenen Ex

Luna Schweiger erinnert sich in einem emotionalen Posting an ihren verstorbenen Ex-Freund und schreibt, dass sie ihn immer lieben werde.

Luna Schweiger (25) erinnert auf Instagram an ihren im Jahr 2020 verstorbenen Ex-Freund Marvin Balletshofer. Der Student, der auch als Model arbeitete, war mit 23 Jahren bei einem Autounfall gestorben. Zu mehreren Schwarz-Weiß-Fotos, auf denen ihr Ex und teilweise die Schauspielerin zu sehen ist, schreibt Luna rührende Worte.

Die beiden waren über zwei Jahre zusammen. "Alles Gute zum Geburtstag schöner Junge, wir vermissen dich so sehr, jeden einzelnen Tag", schreibt Luna dem Verstorbenen, der am Dienstag ein Viertel Jahrhundert alt geworden wäre. "Ich werde niemals all die Erinnerungen vergessen, die wir gemeinsam geschaffen haben - von dem Moment an, als du in mein Leben gekommen bist, bis zu den letzten Worten, die du mir gesagt hast."

Auch Til Schweiger gerührt

Sie werde ewig dankbar sein, ihn kennengelernt zu haben, so Schweiger weiter. "Danke, dass du so viel Lachen in mein Leben zurückgebracht und meinen inneren Freak wieder zum Vorschein gebracht hast, sie war eine Weile lang verschwunden. Liebe dich für immer, Marv", sind ihre abschließenden Worte. Damit rührte sie auch ihren Papa: Til Schweiger (58) kommentierte fünf Smileys, die mit einer Träne im Auge lächeln.