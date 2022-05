Luna Schweiger strebt eine Politik-Karriere an: "Ich finde es fast skandalös, was hier an den Schulen passiert"

Promi-Tochter Luna Schweiger strebt eine Politik-Karriere an: "Ich finde es fast skandalös, was hier an den Schulen passiert"

Luna Schweiger kennt man vor allem an der Seite ihres Schauspieler-Vaters Till Schweiger oder hoch zu Ross. Doch die Promi-Tochter hat auch noch andere Interessen: Sie denkt über einen Einstieg in die Politik nach.

An diesem Wochenende traf man Luna Schweiger auch bei typisch Hamburger Wind und Regen-Wetter auf dem Spring- und Dressur-Derby an. Die 25-Jährige trat bei der Spooks-Amateur-Trophy-Tour an. Doch hauptberuflich kann sich Schweiger noch eine ganz andere Karriere vorstellen. Eine ihrer Interessen gilt der Politik und sie könnte sich sogar vorstellen selbst eine Partei zu gründen.

In einem Interview mit der "Bild am Sonntag" bekundete Schweiger ihr politisches Interesse. Zwar könne sie sich auch einen Job im Reitsport vorstellen, doch ihre Ausbildung ziele eher auf eine politische Karriere ab. Die älteste Tochter des Schauspielers besitzt einen Bachelor of Science, den sie an der privaten Wirtschaftshochschule ESCP Business School Europe in Paris, Turin und Berlin absolvierte. In der Zukunft möchte sie einen Master-Studiengang in Politikwissenschaften belegen.

Bei ihrem politischen Interesse liegt ihr speziell die Bildungspolitik am Herzen, so sagt sie: "Es muss vor allem jetzt Gas gegeben werden, was die Ausbildung von jungen Menschen betrifft. Ob es nun um Schulabschlüsse oder das Studium geht. Gerade Deutschland müsste auf einem viel besseren Stand sein. Ich finde es fast skandalös, was hier an den Schulen passiert."

Luna Schweiger kritisiert das Home-Schooling während der Pandemie

Die Zeit der Pandemie und die Home-Schooling Momente haben auch Schweiger gezeigt, dass es in diesem Sektor noch ordentlich Nachholbedarf gibt: "Gerade in Corona-Zeiten hat man das ja gemerkt. Alle Kinder und Studenten sollten online lernen, hatten aber weder Computer noch einen schnellen Internet­anschluss. Es ist eigentlich ein Skandal. Die Ausbildung unseres Landes sollte das A und O sein." Bisher kann sie sich jedoch für keine größere Partei Deutschlands begeistern und könnte sich wohl auch vorstellen, selbst eine Partei zu gründen.

Privat bleibt sie jedoch eher sportlich, so bestätigte die Promi-Tochter gegenüber der "Bild am Sonntag" die Beziehung zu Prinz Frédéric von Anhalts Adoptivsohn. Kevin von Anhalt ist seit einem halben Jahr Luna Schweigers Partner und spielt in der fünften Liga bei Türk­spor Augsburg.

Quelle: Bild