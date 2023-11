Til Schweiger und Luna Schweiger bei der Premiere des Kinofilms "Lieber Kurt" im September 2022 in Berlin.

Luna Schweiger, die Tochter von Til Schweiger, äußerte sich erstmals zu den Vorwürfen gegen ihren Vater. Sie ist weiterhin stolz auf ihn.

Schauspielerin Luna Schweiger hat erstmals offen über die belastende Situation im Zusammenhang mit der negativen Berichterstattung über ihren Vater Til Schweiger gesprochen. Im Interview mit dem Sender RTL gab die 26-Jährige in Dubai zu verstehen, dass das alles nicht spurlos an ihr vorbeiging: "Es ist sehr belastend, weil es auch sehr einseitig ist." In ihren Augen gebe es immer zwei Seiten einer Geschichte.

Luna Schweiger spricht über Vater Til

Sie kenne von ihrem Vater "natürlich eine ganz andere, positive Seite". "Er hat sich wirklich ehrlich entschuldigt", erzählt Luna Schweiger weiter. Sie sei "unglaublich stolz", aber das sei sie "eh immer": "Und ich werde auch weiterhin stolz auf ihn sein."

Nach zahlreichen Schlagzeilen äußerte sich Til Schweiger selbst im großen stern-Interview im Oktober zum ersten Mal zu den Vorwürfen von Mitarbeitern, die ihn am Filmset zu "Manta Manta - Zwoter Teil" erlebt hatten: "Ich habe viel nachgedacht. Ich habe viel gesprochen mit Freunden. Und ich habe eine Therapie begonnen." Er wolle nicht, dass jemand Angst vor ihm habe, sagte Schweiger dem stern. Der Vorwurf, er sei ein Tyrann, habe ihn schwer getroffen: "Niemand braucht vor mir Angst zu haben. Ich bin ein freundlicher Mensch."

Allerdings hätten bereits früher Freunde zu ihm gesagt, dass er eine Art haben könne, die angsteinflößend wirke: "Ich arbeite an mir. Ich bin ein Mensch, der Fehler macht. Ich bin nicht perfekt." Es habe auch eine Situation gegeben, wo er durch seinen Alkoholkonsum nicht er selbst gewesen sei. Er habe bei der Produktion schon mehr getrunken als zuvor: "Ich glaube, das war ein schleichender Prozess."

"Ich will ein besserer Mensch werden"

Im Laufe der Jahre habe es viele Gespräche mit Freunden und Familie über das Thema Alkohol gegeben, so Schweiger: "Sie machten sich Sorgen, dass ich zu viel trinke. Ich habe das nie von mir gewiesen. Aber ich habe ihnen allen gesagt: 'Ich will alt werden. Macht euch keine Sorgen. Ich gehe das noch an.' Heute weiß ich: Ich habe dieses Thema immer vor mir hergeschoben." Es sei schleichend mehr geworden, und dann sei es zu Kontrollverlusten gekommen. Danach habe er sich "immer unheimlich geschämt".

Schweiger sagte, er habe in der Therapie nun gelernt, dass er nicht mehr die Kontrolle verlieren dürfe. "Ich werde bald 60. Ich will jetzt keine Zeit mehr verlieren, ich will ein besserer Mensch werden."