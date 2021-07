Sehen Sie im Video: Unkonventionell und schräg – Youtuber Marc Rebillet macht lustige Edeka-Werbung.









Unkonventionell und schräg ist bei diesem Werbesport noch untertrieben.





Youtube-Künstler Marc Rebillet macht Werbung für Edeka.





In dem rund zweiminütigen Clip tobt sich der Musiker in einer Supermarktfiliale aus – und zieht dabei alle Register. In einem eigens für den Werbeclip produzierter Song schildert der Amerikaner aus Dallas seine Einkaufserfahrung im Supermarkt – ein skurriler Song, der von einem ebenfalls skurrilen Video passend in Szene gesetzt wird.





Auf Youtube erreicht Rebillet mehr als 1,6 Mio Menschen, vor allem im englischsprachigen Raum. Die Kooperation dürfte Edeka also auch international bekannter machen.





Produziert wurde das Video von der Werbeagentur Jung von Matt.





Auch wenn Rebillet im Werbespot den gesamten Supermarkt leerkaufen will, legt er sein Augenmerk auf ein ganz besonderes Produkt: den Schmand. Mit tiefer Stimme und bedrohlichen Klängen begibt er sich auf die Suche nach dem "goddamn Schmand". Eine Supermarkt Mitarbeiterin hilft ihm bei der Suche.





Ein bemerkenswertes Detail: In der vom Künstler geteilten Version des Videos ist der Name des Musikers falsch geschrieben.





In den sozialen Netzwerken sorgt der Werbespot um Rebillet für Begeisterung und Verwunderung. Auf Twitter kommentieren zahlreiche Nutzer das von Rebillet gepostete Werbevideo.





„Können wir wertschätzen, wie verdammt cool du in dieser Werbung aussiehst. Du musst so viel Spaß beim Dreh gehabt haben.“





„Das ist die beste Werbung, die je von einer deutschen Firma gemacht wurde.“





„Weiß nicht, ob ich jetzt zu Edeka will oder nie wieder dahin will.“





„Was habe ich mir da gerade angesehen?“





„Irgendwie sind die Leute heutzutage besonders leicht zu beeindrucken.“





Doch auch wenn der Clip nicht nicht jedermanns Humor trifft, ist sicher: Die Aufmerksamkeit der Social-Media-Nutzer haben Marc Rebillet und Edeka mit dem Video in jedem Fall gewonnen.

