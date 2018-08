Unglaubliches Drama um das US-amerikanische TV-Sternchen Lyric McHenry. Die aus der Reality-TV-Serie "EJNYC" bekannte Darstellerin starb völlig unerwartet am Dienstagmorgen unter mysteriösen Umständen. Sie wurde nur 26 Jahre alt. Wie US-Medien übereinstimmend berichten, erlag sie in einem New Yorker Krankenhaus wahrscheinlich einer Überdosis Drogen. Kurz zuvor wurde sie auf einem Gehweg im Stadtteil The Bronx leblos aufgefunden, nur mit einem Schlafanzug-Oberteil und Unterwäsche bekleidet. Bei ihr fand die Polizei ein Tütchen mit Kokain.

Besonders tragisch: McHenry war Berichten zufolge bereits im fünften Monat schwanger. Laut Behördenangaben gibt es keine Hinweise auf ein Fremdeinwirken, deswegen werde eine Straftat ausgeschlossen. Alle Indizien würden für eine Überdosis sprechen. Dennoch ordneten einem Bericht der "The New York Daily News" zufolge die Behörden eine Autopsie an. Vor dem Zusammenbruch feierte sie ihren Geburtstag mit Freunden und ihrer Schwester Maya im Nachtleben von Manhattan.