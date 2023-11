Die italienische Rockband Måneskin ist weiter auf der Überholspur. Im Interview blicken die Musiker auf ihr aufregendes Jahr zurück.

Måneskin veröffentlichen am 10. November eine erweiterte Version ihres Albums "Rush!" mit dem Titel "Rush! (Are U Coming?)" und fünf neuen Songs. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news gibt die Band um Sänger Damiano David (24) Einblicke in den Alltag ihrer derzeitigen Welttournee und erzählt über die Tour-Premiere in Australien. Zudem verraten die Musiker, was die diesjährigen Highlights der Band waren und wie es mit ihr 2024 weitergeht.

Warum hat Ihnen der Plan gefallen, eine erweiterte Version Ihres Albums zu veröffentlichen?

Måneskin: Wir hatten das Gefühl, dass es noch mehr über die letzten Jahre zu erzählen gab, und folglich auch mehr zum Album hinzuzufügen ist. Die fünf neuen Tracks sind sowohl vor als auch nach der Veröffentlichung von "RUSH!" entstanden. Wir haben sie schließlich im Laufe dieses Jahres fertiggestellt und dachten, es wäre großartig, sie in das Album einzubauen, auch noch nach einiger Zeit.

Was können die Fans von den fünf neuen Songs auf dem Album erwarten?

Måneskin: Das Unerwartete! Die Songs sind sehr unterschiedlich und jeder von ihnen transportiert eine andere Art von Emotionen. Macht euch also darauf gefasst, dass ihr entweder moshen wollt oder zu Tränen gerührt sein werdet.

Im Moment sind Sie auf Ihrer "Rush! Welttournee". Im September und Oktober waren Sie in Nord- und Südamerika. Wie war es, wie unterschiedlich waren die Menschenmassen und haben Sie eine Lieblingsshow?

Måneskin: Diese "RUSH! World Tour" ist ein absolut wildes Abenteuer. Das Publikum in Nord- und Südamerika hat alle unsere Erwartungen übertroffen, und jede Show hatte ihre eigene, einzigartige und unvergessliche Atmosphäre. Es ist schwer, einen Favoriten auszuwählen, denn wir haben wirklich jeden Auftritt genossen! Zum Glück hatten wir auch etwas Zeit, um die Städte zu erkunden und ihre Atmosphäre aufzusaugen. Die Vielfalt und die Energie, die uns unterwegs begegnet sind, waren unglaublich. Wir sind zutiefst dankbar für die Liebe und Unterstützung all unserer Fans, und dank ihnen ist das Touren weiterhin eine tolle Erfahrung.

Was gefällt Ihnen am besten an Ihrem wilden Leben als Rockstars?

Måneskin: Wir haben immer die Möglichkeit, unsere Freunde mit auf Tour zu nehmen. Wir lieben es wirklich, sie in unserer Nähe zu haben und mit ihnen zu reisen.

Auf Instagram sehen Fans die wilden Momente auf und auch hinter der Bühne. Wie halten Sie die Energie auf der Tour aufrecht?

Måneskin: Spaß zu haben ist der beste Weg, um die Energie aufrechtzuerhalten! Es ist normal, dass man sich manchmal müde fühlt, aber mit unserer gegenseitigen Präsenz, unserem Lachen und unserer Unterstützung ist es ziemlich einfach, unsere Stimmung hochzuhalten. Und natürlich sind wir immer wieder begeistert, wenn wir die Liebe und Energie unserer Fans erleben.

Welche Erfahrungen haben Sie beim Erkunden der Städte und Regionen gemacht?

Måneskin: Zu den tollsten Erlebnissen gehörten bei Weitem das Essen von Insekten in Mexiko-Stadt, der Besuch von Johnny Cashs Haus in Nashville und die Gelegenheit, Dolly Parton zu treffen. Unsere nächsten Stationen sind Japan, wohin wir gerne zurückkehren werden, und Australien, wo wir zum ersten Mal sein werden. Wir können es kaum erwarten.

Was erwarten Sie von Ihrer Premiere in Australien?

Måneskin: Keiner von uns war jemals in Australien, also sind wir sehr neugierig. Wir sind bereit, uns von unseren lieben Fans dort überraschen zu lassen. Wir können es kaum erwarten, sie endlich zu treffen, und wir können nicht glauben, dass es tatsächlich passiert!

Was vermissen Sie am meisten an Ihrem Zuhause, wenn Sie auf Tournee sind?

Måneskin: Was wir auf Tournee am meisten vermissen, sind definitiv unsere Familie und Freunde. Aber gemeinsam unterwegs zu sein und die Liebe unserer Fans zu spüren - sie sind wie unsere erweiterte Familie - hilft uns, das Heimweh zu besiegen.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, wie blicken Sie auf das Jahr zurück, was waren die Höhe- und Tiefpunkte?

Måneskin: Dieses Jahr war ein wilder Ritt, wie ein Jahrzehnt in einem! Unser "RUSH!"-Album, das kommende "RUSH! (Are U Coming?)", der Gewinn eines VMA, das erste Mal den Madison Square Garden zu rocken, unsere großartigen Fans und einige talentierte Künstler zu treffen, waren die absoluten Höhepunkte. Es ist kein Tiefpunkt in Sicht, nur gute Dinge rundherum.

Haben Sie schon Pläne für 2024? Werden Sie auch in Deutschland wieder auf der Bühne stehen?

Måneskin: Für 2024 haben wir vor, uns etwas auszuruhen und im Sommer einige Festivals zu spielen. Einige davon haben wir bereits angekündigt. Für Rock am Ring, Rock im Park und Novarock werden wir wieder in Deutschland sein.