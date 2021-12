Er wurde über Nacht zum gefeierten Kinderstar, dann kam der Absturz: Macaulay Culkin hat sich berappelt – und lebt dank "Kevin - Allein zu Haus" ohne finanzielle Sorgen.

Es ist inzwischen ein Weihnachtsklassiker. Nicht nur in Deutschland läuft "Kevin - Allein zu Hause" an den Feiertagen regelmäßig im Fernsehen. Der Film aus dem Jahr 1990 wird weltweit an den Feiertagen gerne und häufig ausgestrahlt. Für seinen Hauptdarsteller ist die Komödie bis heute Fluch und Segen zugleich.

"Ich hatte mit 12 Jahren so viel Geld verdient, dass ich nie wieder arbeiten musste", sagt Macaulay Culkin. Der Kinderstar verkörperte Kevin McAllister in der Komödie von John Hughes. Bis heute wird der inzwischen 41-Jährige auf diese Rolle angesprochen. Unter anderem soll er immer wieder die berühmte Szene nachahmen, in der er sich mit beiden Händen an die Backen fasst. "Das mache ich nicht mehr", sagte er in einem Interview mit Ellen DeGeneres.

Nach dem Erfolg als Kinderstar folgten für Culkin zahlreiche weitere Filme – und dann der Absturz. Seine Karriere wurde nach einigen Misserfolgen jäh beendet. Culkin machte mit Drogen- und Alkoholmissbrauch Schlagzeilen. Doch inzwischen führt der Schauspieler ein zufriedenes Leben als Familienvater. Auch dank seines früheren Erfolgs.

"Kevin - Allein zu Haus" spielte über 470 Millionen Dollar ein

Noch heute kann er von den Einnahmen aus "Kevin – Allein zu Hause" gut leben. "Ich werde nie wieder für mein Essen arbeiten müssen", sagte Culkin, dessen Vermögen auf 15 Millionen Dollar geschätzt wird. Der Film spielte damals bei nur 18 Millionen Dollar Produktionskosten sagenhafte 476 Millionen US-Dollar ein und gilt bis heute als eine der erfolgreichsten Komödien.

Seit 2017 ist Culkin mit der Schauspielerin Brenda Song liiert und wurde im April 2021 Vater eines Sohnes. Neben einigen Nebenrollen als Schauspieler – unter anderem wirkte er in "American Horror Story" mit – vertreibt sich Culkin als Musiker und Künstler die Zeit. Kommerziell bislang ohne durchschlagenden Erfolg. Doch die Kasse klingelt bei Culkin dank "Kevin – Allein zu Haus" trotzdem. Alle Jahre wieder.