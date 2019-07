Michael Wendler und Freundin Laura Müller polarisieren schon seit Bekanntmachung ihrer Beziehung. Aber nicht nur mit ihren Followern auf Instagram geraten sie aneinander: Vor kurzem haben die beiden in ihrem zweiten Instagram-Live-Video schon angedeutet, dass es zwischen ihnen und den anderen Promi-Paaren in der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" ganz schön gekracht hat. Die Folgen sind schon abgedreht und alle Promis wieder zu Hause. Ausgestrahlt wird die Show ab dem 23. Juli auf RTL.

In einem Interview mit RTL hat der Schlagersänger nun auch noch angedeutet, dass die beiden nicht nur durch den Streit mit den anderen Paaren für Aufmerksamkeit sorgen könnten. Angesprochen auf die Hochzeitspläne der beiden sagt Michael Wendler: "Ich könnte Laura einen Antrag im Sommerhaus machen, was ich bereits in Erwägung gezogen habe." Es könnte also gut sein, dass die beiden auch mit ihrer Liebesshow für Unmut bei den anderen Promis gesorgt haben.

Michael Wendler und Laura Müller wollen Kinder

Angepeilt haben die beiden eigentlich eine Hochzeit in zwei bis drei Jahren, dann wäre Laura Müller 21 und auch in Miami, ihrem derzeitigen Wohnort, volljährig. "Wir haben schon ganz klar darüber gesprochen, dass wir gerne heiraten wollen und ich hätte gerne noch weitere Kinder. Laura fragte schon früh in der Beziehung, ob ich noch Kinder haben möchte, da ich bereits eine Tochter habe. Ich sagte damals sofort, dass das für mich kein Hinderungsgrund wäre", erklärt der 47-Jährige in dem Interview weiter.

Das Paar muss sich in "Das Sommerhaus der Stars" gegen sieben weitere Paare beweisen und zeigen, dass es dem Druck gewachsen ist. An der RTL-Show sind zuvor schon einige Beziehungen auf die Probe gestellt worden. Doch mit Gegenwind kennen sich Michael Wendler und Laura Müller aus. Michael Wendler sieht das aber nicht als negativ an: "Vielleicht war es auch eine wichtige Phase, in der ich sehen konnte, ob meine junge Partnerin in der Lage ist mit so einem Medienrummel umzugehen. Ich bin seit 20 Jahren als Künstler in der Branche, aber einen Partner zu finden, der damit umgehen kann, ist eine immense Schwierigkeit. Ich habe dann merken können, dass meine Freundin Laura dem Druck schon gewachsen ist."​

Quelle: RTL.de