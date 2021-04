Bald zu fünft: Rapper Macklemore und seine Ehefrau Tricia Davis erwarten Baby Nummer drei.

Rapper und Sänger Macklemore (37, "Can't Hold Us") darf sich erneut auf Familienzuwachs freuen. Tricia Davis, die Frau des Musikers, verkündete die freudige Nachricht in einer Instagram-Story. Zu einem Bild, das sie mit deutlich sichtbarer Baby-Kugel und einem Lächeln auf den Lippen zeigt, schreibt Davis nur: "Sommer Baby".

Details, wie das Geschlecht des Babys oder wie weit die Schwangerschaft schon fortgeschritten ist, verriet Davis nicht. Und auch Macklemore selbst hält sich bislang noch bedeckt und meldete sich nicht in den sozialen Medien zu Wort.

Ben Haggerty, so der bürgerliche Name des Musikers, und Tricia Davis heirateten im Sommer 2015. Zwei Monate zuvor war ihre erste Tochter Sloane Ava Simone (5) zur Welt gekommen. 2018 folgte ihre zweite Tochter Colette Koala (3). Aufgrund der Größe von Davis' Babybauch ist davon auszugehen, dass das dritte Kind des Paares noch in diesem Jahr geboren wird.