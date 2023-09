Macklemore kommt nicht ins Berghain rein – und nimmt es mit Humor

von Eugen Epp US-Rapper Macklemore wollte im Berghain feiern, wurde aber nicht reingelassen. Er ist nicht der erste Promi, der an dem Berliner Club abgewiesen wurde.

Beim Lollapalooza-Festival in Berlin feierten die Fans den Auftritt von Rapper Macklemore ("Can't Hold Us"). Als der US-Amerikaner aber danach noch in der Hauptstadt feiern gehen wollte, hatte er weniger Erfolg.

Macklemore wollte gern ins Berghain, setzte aber letztendlich keinen Fuß in den legendären Berliner Club. Der Rapper wurde zusammen mit einem Freund vom Türsteher abgewiesen. "Wenn du abgelehnt wirst, wenn du versuchst, ins Berghain zu gehen ...", schrieb er in seiner (mittlerweile abgelaufenen) Instagram-Story. Den Korb nahm Macklemore aber anscheinend mit Humor, zumindest postete er drei lachende Emojis.

Auch andere Promis kamen nicht ins Berghain

Nicht umsonst gilt das Berghain als Club mit der härtesten Tür in Berlin – und einer der am schwersten zugänglichen Clubs in Europa. Türsteher Sven Marquardt genießt Kultstatus, im Netz kursieren Tipps, wie man "vielleicht" reingelassen wird. Und wie das Beispiel Macklemore zeigt, können sich auch Promis nicht darauf verlassen, im Berghain feiern zu dürfen.

Angeblich soll mit Elon Musk sogar der reichste Mensch der Welt am Berghain-Türsteher gescheitert sein. Der Milliardär selbst behauptete allerdings, selbst kein Interesse an dem Club gehabt zu haben: "Am Berghain haben sie PEACE an die Wand geschrieben! Ich verweigerte den Zutritt", schrieb er auf X (damals noch Twitter). Auch Britney Spears wurde offenbar einmal der Eintritt im Berghain verwehrt – anscheinend hatte sie in den Augen des Türstehers die falsche Kleidung getragen. Generell wird empfohlen, dunkle Kleidung zu tragen, will man eine Chance haben. Eine offizielle Kleidervorschrift gibt es jedoch nicht.

