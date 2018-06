So sieht das also aus, wenn ein Rapper mit seinem Baby Geburtstag feiert. Am 19. Juni wurde Macklemore alias Ben Haggerty 35 Jahre alt. Das Instagram-Bild zeigt seine jüngste Tochter, die am 3. April 2018 das Licht der Welt erblickte. Bisher hatte sich der Rapper bemüht den Namen seiner Kleinen geheim zu halten, doch vor vorgestern postete er bei Instagram "Sloane Ava Simone and Colette Koala. Meine Töchter. Ich habe nie eine Liebe wie diese kennengelernt."

Seiner älteren Tochter Sloane Ava Simone (3) widmete er den Song "Growing Up", den Macklemore und Ryan Lewis (35) gemeinsam mit Ed Sheeran (27) aufnahmen. Außerdem hat er sich ihren Namen über sein Herz tätowieren lassen. Den Namen seiner Jüngsten wird der liebende Vater sicher auch noch dort verewigen lassen.