Macklemore (34, "Downtown") kann kaum glauben, was eine Geburt eigentlich für ein Wunder ist. Das merkt man den Clips und den Worten an, die er jetzt zum Muttertag auf Instagram veröffentlicht hat. Mehrere Ausschnitte zeigen die Geburt seiner zweiten Tochter Colette Koala, die am 16. März zur Welt gekommen ist.

Auf den unterschiedlichen Aufnahmen ist Macklemores Frau Tricia Davis teils vor und teils nur wenige Momente nach der Geburt zu sehen. Unter anderem wird gezeigt, wie die frischgebackene Mama ihr Baby in Empfang nimmt, wie Macklemore die Nabelschnur durchtrennt, wie Colettes Schwesterchen Sloane Ava Simone (2) die Kleine in den Armen hält, wie der stolze Papa Freudentränen verdrückt und wie die Familie die neue Erdenbürgerin erstmals nach Hause bringt.

Eine Liebeserklärung

Gleichzeitig richtet Macklemore bewegende Worte an seine Frau. "Die Kraft, Ausdauer und Liebe zu erfahren, die es braucht, um eine Mutter zu werden, ist das schönste, was ich jemals erleben durfte", schreibt der Rapper. Außerdem hat er eine Nachricht an alle Mütter dieser Welt: "Einen fröhlichen Muttertag an die Frauen, die uns das Leben schenken."