Madonna muss noch etwas pausieren, bevor es weitergehen kann: Laut Insidern befolgt sie aktuell den Anweisungen der Ärzte und ruht sich aus.

Madonna (64) fokussiert sich nach einer ernsthaften bakteriellen Infektion aktuell auf ihre Genesung. Nachdem sie mehrere Tage auf der Intensivstation verbringen musste, befindet sich Madonna nun wieder in ihrem Zuhause in New York City. Insider berichteten dem US-Magazin "People", dass sich die Queen of Pop besser fühle, den Anweisungen der Ärzte folge und sich ausruhe.

Am Mittwoch hatte Guy Oseary (50), der Manager der Musikerin, via Instagram mitgeteilt, dass Madonna "eine schwerwiegende bakterielle Infektion entwickelt" habe, "die zu einem mehrtägigen Aufenthalt auf der Intensivstation geführt hat. Ihr Gesundheitszustand verbessert sich, sie befindet sich aber noch in medizinischer Behandlung. Eine vollständige Genesung wird erwartet".

"The Celebration Tour" muss verschoben werden

Oseary bestätigte zudem, dass der Start von Madonnas "The Celebration Tour" aufgrund ihres Gesundheitszustands verschoben werden müsse. Die Fans sollen über weitere Details, darunter das neue Startdatum für die Tour, informiert werden, sobald man mehr wisse.

Die Tournee sollte ursprünglich am 15. Juli im kanadischen Vancouver beginnen. Shows in Europa werden aktuell auf Madonnas Homepage ab Mitte Oktober gelistet. Unter anderem auch in Köln und Berlin soll sie bisher im November auftreten.