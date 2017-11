Im Laufe ihrer Karriere posierte Popikone Madonna schon diverse Male komplett ohne Bekleidung. Nun versteigert das Auktionshaus "Gotta Have Rock and Roll" Aktaufnahmen der Sängerin - damals war sie junge 18 Jahre alt. Die Motive zeigen Madonna teilweise völlig nackt. Entstanden sind die Aufnahmen vor ihrem Durchbruch zum Superstar - damals jobbte sie noch als Nachwuchsmodel. Fotograf Cecil I. Taylor hat die Bilder gemacht. 108 Negative - und jedes Einzelne hat ein Minimum-Gebot zwischen 800 und 1200 Dollar. Eine Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Madonna an Taylor vom 19. Mai 1977 kommt ebenfalls unter den Hammer. Madonnas ehemalige Freundin Darlene hatte zuvor schon versucht, Unterwäsche der Pop-Queen zu versteigern, genau wie einen Brief an ihren damaligen Lover Tupac Shakur. Das konnte Madonna jedoch gerichtlich verbieten lassen.