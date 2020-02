Seit dem "Megxit" leben Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) auf Vancouver Island in Kanada. Inakzeptabel, findet zumindest Madonna (61, "Material Girl") und lädt das royale Paar dazu ein, in ihrer exklusiven Wohnung in New York zu leben.

"Wollen Megan und Harry als Untermieter in meine Wohnung am Central Park West ziehen?", heißt es zu einem kurzen Video auf dem Instagram-Kanal der Queen of Pop. Kandada sei viel zu langweilig für das Paar, ist sich Madonna sicher.

Dann beschreibt die Sängerin das Apartment: "Es hat zwei Schlafzimmer, den besten Blick über Manhattan und einen unglaublichen Balkon", so Madonna. Der Buckingham Palast sei "nichts dagegen". Ob Harry und Meghan den Ruf der Pop-Queen wohl folgen werden?