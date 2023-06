von Laura Schäfer Eine knappe Woche nach ihrer Krankenhauseinlieferung soll es Madonna nicht wirklich besser gehen. Das berichtet zumindest ein US-Portal und beruft sich auf enge Kreise des Superstars. Andere wiederum melden, sie befinde sich auf dem Wege der Besserung. Was stimmt denn nun?

Über Madonnas Gesundheitszustand gibt es kaum gesicherte Neuigkeiten und so stiften jetzt vermeintliche Insider Verwirrung. Das US-Klatschportal "TMZ" vermeldet am Donnerstag "exklusiv", dass der Megastar bettlägerig sei und seit seiner Entlassung aus dem Krankenhaus "unkontrolliert erbreche". "Die Infektion richtet immer noch verheerende Schäden in ihrem Körper an", ist dort zu lesen. Leute in Madonnas Umfeld seien der Meinung, dass sie ihre Tour nicht antreten könne. Die Informationen habe die Seite von "Quellen mit direktem Wissen".

Am selben Tag vermeldet das US-Promi-Magazin "People" auf seiner Webseite eine hoffnungsvolle Geschichte über die Pop-Diva. Auch dort kommt "exklusiv" ein Insider zu Wort wonach sich Madonna "besser fühle, die Anweisungen des Doktors befolge und sich ausruhe". Nahezu dieselben Worte wählte Schauspielerin Debi Mazar, die am Donnerstag ein Bild mit Madonna auf ihrer Instagram-Seite postete. Dort schrieb sie: "Gute Besserung, Schwester. Ruhe dich aus, stell dich wieder her, starte neu! Stärkstes Mädchen, das ich kenne ... An all ihre Fans – Madonna ist auf dem Wege der Besserung und erholt sich zu Hause!"

Erfolge, Skandale, Musikgeschichte Madonna: Das Leben der "Queen of Pop" in Bildern 1 von 15 Zurück Weiter 1 von 15 Zurück Weiter 1978: Erste Schritte in New York Madonna im zarten Alter von 20 Jahren am Anfang ihrer Karriere. Im Jahr 1978 zieht die aus Michigan stammende Sängerin mit nur 30 Dollar im Gepäck nach New York, um Tanz zu studieren. Ein großer Schritt für die junge Frau, die in katholischen Schulen und zeitweise sogar in einer Klosterschule erzogen wurde. Über Wasser hielt sich die spätere Musik-Ikone mit Aushilfejobs und Nacktaufnahmen. Letztere wurden Jahre später millionenfach im "Playboy" abgedruckt. Mehr

Madonna: Bisher gibt es nur ein Statement zu ihrem Gesundheitszustand

Ein offizielles Statement gibt es seit Mittwoch nicht. Und so wissen wir nur, dass die 66-Jährige am vergangenen Samstag eine bakterielle Infektion entwickelt und daraufhin mehrere Tage auf der Intensivstation verbracht habe. Madonnas langjähriger Manager Guy Oseary teilte in dieser Nachricht auch mit, dass sich ihr Gesundheitszustand verbessere und eine vollständige Genesung erwartet werde.

Anschließend meldete die US-Gossip-Seite "Page Six", dass die Sängerin in der Klinik intubiert und an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden musste. Ein ungenanntes Familienmitglied des Stars soll der britischen "Daily Mail" sogar gestanden haben, die Angehörigen hätten sich zwischenzeitlich "auf das Schlimmste vorbereitetet".

Es bleibt abzuwarten, wann sich Madonnas Manager das nächste Mal zu Wort meldet. Bis dahin sind die Insider-Kommentare mit Vorsicht zu behandeln.