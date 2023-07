Auf Instagram hat sich Madonna zum ersten Mal seit ihrem Krankenhausaufenthalt gemeldet und den weiteren Plan für ihre Tour geteilt.

Madonna (64) hat sich zum ersten Mal seit ihrem Krankenhausaufenthalt öffentlich geäußert. Auf Instagram bedankte sich die Queen of Pop am Montag für die positive Energie, Gebete und Worte und schreibt, sie sei "auf dem Weg der Besserung".

"Mein erster Gedanke, als ich im Krankenhaus aufgewacht bin, waren meine Kinder", heißt es weiter. "Mein zweiter Gedanke war, dass ich niemanden enttäuschen wollte, der Tickets für meine Tour gekauft hat." Ebenso wolle sie nicht die Leute im Stich lassen, die die letzten Monate mit ihr an ihrer Show gearbeitet hätten. "Ich hasse es, Menschen zu enttäuschen."

Madonna will im Oktober in Europa auftreten

Sie konzentriere sich nun auf ihre Gesundheit und darauf, wieder stärker zu werden. "Und ich kann euch versichern, ich werde so bald wie möglich wieder bei euch sein!". Der momentane Plan sei, die Nordamerika-Tour neu zu datieren und im Oktober in Europa zu starten. Die "Celebration"-Tour hätte ursprünglich am 15. Juli im kanadischen Vancouver beginnen sollen.

Am 28. Juni wurde bekannt, dass die Sängerin einige Tage zuvor bewusstlos aufgefunden und in ein New Yorker Krankenhaus gebracht worden war, wo sie auf der Intensivstation intubiert wurde. Ihr Manager Guy Oseary (50) teilte via Instagram mit, dass Madonna "eine schwerwiegende bakterielle Infektion entwickelt" habe, "die zu einem mehrtägigen Aufenthalt auf der Intensivstation geführt hat".

Ende Juni hieß es dann, dass die Sängerin die Klinik verlassen habe und sich in ihrem New Yorker Zuhause ausruhe. Am Sonntag, dem 9. Juli, wurde sie laut "Page Six" erstmals wieder bei einem Spaziergang durch New York gesichtet.