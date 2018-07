Superstar Madonna feiert in Kürze ihren 60. Geburtstag. Bei Instagram zeigt sie sich nun auf einem ganz besonderen Schnappschuss: Zu sehen ist die Sängerin vor dem Bild eines Baums mit all ihren Kindern, sechs an der Zahl. Eingerahmt von ihren leiblichen Sprösslingen Lourdes und Rocco stehen ihre Adoptivkinder David und Mercy, eine Etage tiefer die Zwillinge Esther und Stella. "Tree of Life", zu deutsch "Baum des Lebens" schreibt Madonna dazu. Anlass für das Familienfoto ist das einjährige Bestehen des Mercy James Pediatric Hospital - eine von Madonna gestiftete Kinderklinik in Malawi, das nach ihrer ältesten Adoptivtochter benannt ist.