von Christina Klein Nach ihrem Auftritt bei den Grammy Awards 2023 ist das Aussehen von Madonna zum Gegenstand kritischer Diskussionen geworden. "Kaum wiederzuerkennen", lautet noch einer der harmlosen Kommentare. Nun äußert sich die Sängerin selbst.

"Madonna sieht irgendwie aus wie diese Sängerin, die Vogue und andere Songs gesungen hat", schreibt ein Twitternutzer nach dem Grammy-Auftritt der 64-Jährigen und viele weitere stimmen ein. "Madonna muss mit den Schönheitsoperationen aufhören und den Alterungsprozess annehmen. Sie ist ab diesem Zeitpunkt fast nicht wiederzuerkennen", "Meine Güte, was hat Madonna sich selbst angetan? #GRAMMYs" oder "Madonna sieht 'erfrischt' aus, lol…"

Natürlich sind die Kommentare zu Madonnas rundem Gesicht – dieses Phänomen nennt man auch "Puffy Face" – an der Sängerin nicht spurlos vorbeigegangen. Jetzt äußerte sie sich auf Instagram und beschwerte sich darüber, dass einige Menschen lieber über ihr Gesicht tratschen als über Kim Petras zu reden, die erste transsexuelle Person, die einen Grammy gewonnen hat.

"Anstatt sich auf das zu konzentrieren, was ich in meiner Rede gesagt habe, in der es darum ging, sich für die Furchtlosigkeit von Künstlern wie Sam und Kim zu bedanken, haben sich viele Leute dafür entschieden, nur über Nahaufnahmen von mir zu sprechen. Aufgenommen mit einer langen Objektivkamera von einem Pressefotografen, die jedes Gesicht verzerren würde!'

Madonna sieht sich im Fokus der Medien: "Wieder einmal bin ich in das Visier von Altersdiskriminierung und Frauenfeindlichkeit geraten, was die Welt, in der wir leben, durchdringt." Sie fuhr fort und erklärte, dass sie sich nicht für "eine der kreativen Entscheidungen, die ich getroffen habe, noch für die Art, wie ich aussehe oder mich kleide, entschuldigen werde, und ich werde auch nicht damit anfangen."

Madonna tritt für Frauen ab dem 45. Lebensjahr ein

Die 64-jährige Sängerin sieht ein großes Problem der Gesellschaft darin, wie Frauen ab der Mitte ihres Lebens wahrgenommen werden: "Eine Welt, die sich weigert, Frauen zu feiern, die das 45. Lebensjahr überschreiten, und das Bedürfnis verspürt, sie zu bestrafen, wenn sie weiterhin willensstark, fleißig und abenteuerlustig sind".

Madonna, die für kontroverse Auftritte und Outfits bekannt ist, beschreibt mit einem Beyoncé Zitat ihre Stärke: "You-won’t break my soul" - "Du wirst meine Seele nicht brechen" und ergänzt: "Die Welt ist durch meine Kraft und mein Durchhaltevermögen bedroht. Durch meine Intelligenz und meinen Überlebenswillen. Aber sie werden mich niemals brechen. Das ist der ganze Test". Madonna plant ihr vierzigjähriges Bestehen im Musikbusiness mit einer kommenden Welttournee namens "The Celebration" zu feiern. Die Tournee soll im späten Juli diesen Jahres in Nordamerika beginnen und 35 Städte umfassen.

