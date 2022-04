Kurz vor den Grammys am Sonntag postete Madonna ein verstörendes Video bei TikTok. Wie in Trance wirkt die Sängerin, deren Gesicht angeschwollen und die Augen rot aussahen.

Sie war ein Weltstar, sang Hits wie "Like a Virgin", und es scheint so, als wäre sie auch am liebsten immer noch so blutjung, wie sie es in diesem Song trällert. Madonna ist eigentlich 63 Jahre alt. Je nach Tagesverfassung und Eingriff wirkt die Sängerin manchmal fast jünger, als ihre 25-jährige Tochter. In einem neuen TikTok-Video sieht sie jedoch eher aufgedunsen aus.

Madonna zeigt sich verquollen und mit roten Augen

Sie räkelt sich vor der Kamera. Trägt ein transparentes Nylon-Oberteil, das den Blick auf ihre BH-losen Brüste freigibt. Im Hintergrund läuft ihr Welt-Hit "Frozen", und so sieht auch ihr Gesicht aus. Wie in Zeitlupe bewegt sich die Pop-Sängerin auf die Kamera zu, ganz langsam. In ihrem Gesicht bewegt sich nichts, bis auf ihre Lippen, die sie ebenso langsam zu einem Kussmund formt. Ihr Gesicht ist starr, es wirkt, als könne sie es kaum noch bewegen, selbst die Mundbewegung scheint bemüht. Ihre Gesichtsform sieht mittlerweile wie ein umgekehrtes Dreieck aus, die Wangenknochen stechen hervor. Je näher die verjüngte Sängerin der Kameralinse kommt, desto mehr lässt sich erkennen, wie rot ihre Augen aussehen. Außerdem ist in diesem Moment zu sehen, dass über dem Video ein Filter liegt, der ihre eigentlich braunen Augen in einen Grauton verwandelt.

Der 15-sekündige Clip verstörte die Fans der Sängerin bei TikTok derart, dass es Kommentare hagelte wie: "Was hat sie ihrem Gesicht angetan?". Immer wieder wird die Frage laut, warum ihre Wangenknochen so geschwollen sind und ihr ganzes Gesicht derart aufgedunsen aussieht. Viele fragen sich aber auch, ob die Sängerin okay ist oder ob sie Hilfe braucht. Normalerweise scheint Madonna es nicht zu interessieren, wenn sie Kommentare dieser Art erntet. Es ist nicht das erste Mal, dass sie ein Video dieser Art postet. In kürzester Zeit erreichte der Beitrag acht Millionen Zuschauer. Doch dieses Mal wurde er offensichtlich wieder gelöscht, auf ihrem TikTok-Kanal ist er derzeit nicht mehr auffindbar.

Quelle: TikTok, Daily Mail