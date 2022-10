Madonna gehört neben Britney Spears zu den Künstlerinnen, von denen Fans bei Instagram schon nahezu jedes Körperteil ausführlich untersuchen durften. In der neuesten Instagram-Story der Queen of Pop bewirbt sie eine remasterte Kollektion ihrer Single "Deeper and Deeper" und entblößt sich obenrum. Die Brustwarzen werden Instagram-Richtlinien-konform mit Emojis verdeckt. Die 64-Jährige setzt seit Längerem vermehrt auf sehr nackten Content. In einem aktuellen Video in ihrem Feed sucht sie nach einem neuen Fitness- und Tanztrainer, nicht ohne eine Selbstbefriedigungsgeste am Ende des Videos einzubauen. Unklar, welche Qualifikationen ein Personal Trainer bei Madonna noch benötigen müsste.