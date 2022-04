Das Mädchen im roten Mantel aus "Schindlers Liste" hat sich vielen Zuschauern ins Gedächtnis gebrannt. Schauspielerin Oliwia Dabrowska war damals drei Jahre alt, die Rolle prägt ihr Leben aber bis heute.

An die Szene dürften sich viele Zuschauer noch erinnern: Ein Mädchen in einem roten Mantel irrt durch das Ghetto von Krakau, um sie herum erschießen SS-Männer Juden oder pferchen sie in Züge. Der rote Mantel ist der einzige Farbtupfer in Steven Spielbergs Hollywood-Film "Schindlers Liste" über Oskar Schindler, den Industriellen, der mehr als tausend Juden als Zwangsarbeiter anstellte und ihnen damit das Leben rettete.

Oliwia Dabrowska spielte damals das Mädchen im roten Mantel. Obwohl sie zu dem Zeitpunkt erst drei Jahre alt war, prägt die Rolle ihr Leben bis heute. Die heute 32-jährige Polin postete nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine ein Bild auf Instagram, in dem das Mädchen in den ukrainischen Landesfarben eingefärbt ist: "Sie war einst ein Symbol der Hoffnung. Lassen wir sie das wieder sein." Und Dabrowska bringt sich auch ganz praktisch ein: An der polnisch-ukrainische Grenze unterstützt sie Geflüchtete, die aus dem Kriegsgebiet kommen.

"Schindlers Liste": Schauspielerin sieht ihre Rolle als Symbol

"Ich habe mich dazu entschieden, zu handeln und Menschen zu helfen statt Angst zu haben", sagte sie der "Washington Post". Zusammen mit ihrer Mutter setzte sie sich ins Auto und fuhr die 130 Kilometer von Krakau bis an die Grenze. Dort versorgt sie die Geflüchteten und hilft dabei, viele von ihnen in verschiedene polnische Städte zu bringen, wo sie fürs Erste unterkommen können. Manchmal habe sie doch Angst, schreibt sie auf Instagram, das motiviere sie aber nur umso mehr, den Menschen zu helfen.

Als Erwachsene hat Dabrowska ihre Schauspielkarriere nicht mehr weiterverfolgt. Doch ihre Rolle im oscargekrönten Film "Schindlers Liste" nutzt sie heute dafür, um auf das Leid der Menschen in der Ukraine aufmerksam zu machen. "Ich dachte, dass ich durch dieses Symbol zu mehr Menschen sprechen, mehr Menschen miteinbeziehen könnte", so die Polin. "Die Menschen kennen mich selbst nicht, aber sie wissen, dass ich das kleine Mädchen im roten Mantel gespielt habe."

Auf Instagram ruft sie zu Spenden auf, berichtet über die aktuelle Lage und die Hilfsbereitschaft vieler Menschen in Polen, aber auch in anderen Ländern. Durch ihre neue Tätigkeit habe sie viele tragische und schreckliche Schicksale kennengelernt, sagt Dabrowska: "Ich glaube, ich werde sie nie mehr in meinem Leben vergessen."

Quellen: Oliwia Dabrowska auf Instagram / "Washington Post"

