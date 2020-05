Magdalena Brzeska (42) hat mit den Folgen eines Unfalls zu kämpfen. Die ehemalige Leistungssportlerin ist mit dem Fahrrad gestürzt und musste sich einer Operation am Handgelenk unterziehen. In einer Instagram Story bedankt sie sich für die Genesungswünsche und hält ihren Gipsarm in die Kamera. Doch was war passiert? Im Interview mit der "Bild"-Zeitung schildert sie, wie es zu dem Unfall kam.

Sie habe mit ihrem Freund Roland und einem befreundeten Pärchen eine Mountainbike-Tour um den Alpsee gemacht, Brzeska. "Ich wollte zwei Fußgänger umfahren, merkte aber zu spät, dass mir zwei Radfahrer entgegenkamen. Ich machte sofort eine Vollbremsung, flog daraufhin aber voll über den Lenker nach vorn und landete mit meinem ganzen Gewicht auf dem linken Handgelenk", erzählt die 42-Jährige weiter. Sie habe sofort gesehen, dass etwas gebrochen gewesen sei. Die Diagnose: Ein komplizierter Splitterbruch am linken Handgelenk und drei durchtrennte Sehnen.

Es drohen Langzeitfolgen

Das sei die schlimmste Verletzung ihres Lebens, so die Ex-Turnerin, die am Sonntagabend vier Stunden notoperiert wurde. Sie habe Höllenschmerzen und unzählige Schrauben in ihrer Hand. "Der Arzt sagte mir, dass der Heilungsverlauf sehr, sehr lange dauern wird. Im schlimmsten Fall werde ich meine Finger nicht mehr strecken können", erklärt Brzeska. Trotz allem habe sie Glück im Unglück gehabt: "Gott sei Dank trug ich einen Helm und bin nicht am Kopf verletzt."