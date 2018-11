Die frühere Profi-Turnerin Magdalena Brzeska musste bange Tage überstehen, nachdem bei einer Blinddarm-Operation zufällig ein Tumor entdeckt worden war. Mitte Mai sei sie mit Verdacht auf Blinddarmentzündung ins Krankenhaus gekommen und einen Tag später operiert worden. Doch bei dem Routine-Eingriff fanden die Ärzte einen Tumor in ihrem Dickdarm. "Es war absoluter Zufall. Tumor, eventuell Chemotherapie – für mich war das ein Schock", sagte die 40-Jährige der "Bild"-Zeitung.

Es folgten zehn Tage der Ungewissheit, da das Material untersucht werden musste. Dann habe sie erfahren, dass der Tumor gutartig war. "Da habe ich zum zweiten Mal meinen Geburtstag gefeiert", sagte Brzeska. "Meine Werte sind jetzt okay. Alles ist gut. Als das Ergebnis kam, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen."

Kurz nach der OP lernte Magdalena Brzeska ihren neuen Freund kennen

Magdalena Brzeska So glücklich macht sie ihre neue Beziehung SpotOnNews

Ihrem Freund Roland, den sie drei Wochen nach dem Eingriff kennengelernt habe, habe sie es "sofort erzählt, ich denke, da muss man ehrlich sein. Es ist alles wunderbar zwischen uns", sagte sie weiter: "Wir sind mega-happy und werden jetzt zusammenziehen."

Von dem Eingriff ist auf der rechten Bauchseite eine zehn Zentimeter lange horizontale Narbe zurückgeblieben. Doch Brzeska sagt: "Das stört mich aber nicht. Narben gehören zum Leben dazu. In meiner aktiven Sportler-Zeit bin ich dafür ohne Narben und schwere Verletzungen durchgekommen." Auch ihr neuer Partner habe mit der Narbe kein Problem. "Er kennt mich ja nicht anders", sagte Brzeska.

Die gebürtige Polin gehörte in den Neunzigern zu den erfolgreichsten Athletinnen der Rhythmischen Sportgymnastik. Sie wurde 26 Mal Deutsche Meisterin und nahm 1996 an den Olympischen Spielen in Atlanta teil. Aus ihrer Ehe mit dem Fußballer Peter Peschel stammen Brzeskas Töchter Caprice und Noemi. Die 17-jährige Noemi ist ebenfalls Rhythmische Sportgymnastin und will bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio antreten.