2019 wird die achte und somit letzte Staffel der Erfolgsserie "Game of Thrones" ausgestrahlt. Schauspielerin Maisie Williams (21, "Doctor Who") war von Anfang an dabei. Schöne Momente hatte sie während den Dreharbeiten also viele. Doch ihr persönliches Highlight folgte erst am Schluss: die Verwandlung von Arya Stark in ein echtes Bad Girl.

"Für mich war es als Schauspielerin ein ganz besonderer Moment, einen beliebten Charakter zu spielen, der sich dann als Bad Girl entpuppt", sagt die 21-Jährige im Interview mit der britischen "Elle". "Es fühlte sich so unglaublich an, auch wenn es eine schreckliche Szene ist", schwärmt sie schließlich weiter von dem großen Finale. "Aber am Ende hat sie ihre Fehler wiedergutgemacht." Von welchen Taten Arya Starks Williams hier genau spricht, wollte sie jedoch noch nicht verraten.