Sehen Sie im Video: Maisie Williams – So sieht die ehemalige "Game of Thrones""-Darstellerin heute aus.













Maisie Williams spielte sich als die unerschrockene Arya Stark in die Herzen der "Game of Thrones"-Zuschauer. Die unscheinbare aber eigensinnige Tochter der Stark-Familie war acht Staffeln lang in der HBO-Serie zu sehen. Umso überraschender für ihre Fans: Nach der Serie machte die heute 24-Jährige immer wieder mit ausgefallenen Auftritten von sich reden. Auf der London Fashion Week präsentierte sich die Schauspielerin mit blondierten Haaren und geblichenen Augenbrauen. Schwarze Farbakzente in der Hochsteckfrisur und Highlights um die Augen machten ihren Look komplett. Auch mit ihrem glamourösen Auftritt bei der Met Gala 2021 überraschte sie ihre Fans. Bei der Premiere der achten Staffel von "Game of Thrones" zeigte sie sich mit Lila gefärbten Haaren. Nach dem Ende von "Game of Thrones" ging es mit Williams Karriere ähnlich bunt weiter. Es folgten einige Gastauftritte in der BBC Kultserie "Doctor Who". Mit ihren Hauptrollen in den Filmen "The Book of Love" oder "i-Boy" konnte sie zwar nicht an ihren Serien-Erfolg in "Game of Thrones" anknüpfen, doch inzwischen ist die 24-Jährige in Hollywood angekommen und spielte unter anderem in dem "X-Men"-Blockbuster "The New Mutants".

