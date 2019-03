"Wir haben eine 'Game of Thrones'-WhatsApp-Gruppe und die Leute schicken wirklich lustige Bilder aus den verschiedenen Staffeln."

In der Chat-Gruppe des "Game of Thrones"-Casts wäre sicher jeder Fan gerne Mitglied. Ein Hoffnungsschimmer bleibt jedoch, dass zumindest der ein oder andere peinliche Schnappschuss daraus an die Öffentlichkeit gelangt. Denn Schauspielerin Maisie Williams (21) alias Arya Stark hat am Sonntag beim Glamour Beauty Festival in London laut "Metro" nicht nur von der WhatsApp-Gruppe erzählt, sondern auch verraten, dass sie vorhabe, einige der Fotos, die hinter den Kulissen entstanden sind, auf Instagram zu veröffentlichen.