"Ich war blutüberströmt und habe Pizza gegessen."

Gerade noch blutüberströmt und mit Waffe in der Hand, anschließend ein schneller Pizza-Snack. So lief es offenbar am Set von "Game of Thrones" ab, wie Maisie Williams (22) dem "Guardian" im Interview erzählte. Immer wenn die Dreharbeiten länger als normal gedauert hätten, habe es Pizza gegeben. Bestellungen für eine Crew von 100 Menschen seien "eine Menge Pizza" gewesen, so Williams.