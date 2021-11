Malikah Shabazz, die Tochter des verstorbenen Bürgerrechtlers Malcolm X, wurde im New Yorker Stadtteil Brooklyn tot aufgefunden.

Malikah Shabazz (1965-2021), eine Tochter des 1965 ermordeten US-Bürgerrechtlers Malcolm X (1925-1965), wurde am Montag (22. November) tot in ihrer Wohnung im New Yorker Stadtteil Brooklyn aufgefunden. Das meldet "NBC 4 New York". Sie wurde 56 Jahre alt.

Laut Polizeiangaben fand sie ihre eigene Tochter bewusstlos und nicht ansprechbar. Nach Angaben des Senders war ein Gerichtsmediziner vor Ort und erklärte, der Vorfall sei zunächst nicht verdächtig. Die Todesursache ist allerdings noch nicht geklärt.

Shabazz und ihre Zwillingsschwester Malaak sind die jüngsten der sechs Kinder von Malcolm X und Betty Shabazz (1934-1997).

Jüngste Entwicklungen im Mordfall Malcolm X

Malikah Shabazz ist nur wenige Tage nach den jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Mord an ihrem Vater gestorben.

Erst in der vergangenen Woche wurden zwei der für den Mord an Malcolm X verurteilten Männer - Muhammad Aziz (83) und der 2009 bereits verstorbene Khalil Islam - entlastet.

Aziz und Islam waren zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt und haben jeweils mehr als zwei Jahrzehnte abgesessen, obwohl sie stets ihre Unschuld beteuerten. Ein dritter Mann, Mujahid Abdul Halim (80), wurde ebenfalls des Mordes für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Aziz wurde 1983 auf Bewährung entlassen, Islam 1987 und Halim im Jahr 2010.

Malcolm X wurde am 21. Februar 1965 bei einem Vortrag im Audubon Ballroom in New York erschossen.

Tochter von Martin Luther King Jr. kondoliert

"Ich bin zutiefst betrübt über den Tod von Malikah Shabazz", schrieb Bernice King (58), die Tochter des ebenfalls ermordeten US-Bürgerrechtlers Martin Luther King Jr. (1929-1968) auf Instagram. "Mein Herz ist bei ihrer Familie, den Nachkommen von Dr. Betty Shabazz und Malcolm X. Dr. Shabazz war schwanger mit Malikah und ihrer Zwillingsschwester Malaak, als Bruder Malcolm ermordet wurde. Friede sei mit dir, Malikah."