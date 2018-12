Ja, ich will! Diese Worte kamen am Wochenende der im schwedischen Stockholm geborenen Schauspielerin Malin Akerman (40, "27 Dresses") über die Lippen. Das berichtet das US-Magazin "People". Ein Insider habe verraten, dass Akerman ihren Verlobten Jack Donnelly (32) am Samstag im mexikanischen Tulum geheiratet haben soll.

Auch ihr Sohn liebt ihren neuen Mann

Bei der Zeremonie habe es sich um eine ganz private Trauung am Strand gehandelt. Akerman soll in einem pinken Kleid "Ja" gesagt haben, während sie und Donnelly von Familie und Freunden umringt waren. Die beiden hatten sich im Oktober 2017 verlobt. "Dieser süße und liebevolle Mann" sei in ihr Leben - und das ihres Sohnes - getreten und "hat unsere Herzen gestohlen", schrieb sie damals bei Instagram.

Für Akerman ist es bereits die zweite Ehe. Die Schauspielerin war zwischen 2007 und 2014 mit dem Musiker Roberto Zincone verheiratet. Gemeinsam haben sie einen Sohn, Sebastian, der im April 2013 zur Welt kam.