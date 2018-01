Der Wendler in Badehose. Der Wendler ohne T-Shirt am Pool. Und der Wendler oberkörperfrei im Liegestuhl: Michael Wendler zeigt gerne seine Muskeln. Der 45-Jährige, der nach eigenen Angaben mehrmals in der Woche trainiert, veröffentlichte auf Instagram zahlreiche Fotos von sich, auf denen er seinen Sixpack präsentiert. Viele seiner Fans sind entzückt. Doch einige hegen nach genauerem Hinsehen auch Zweifel.

Auf einem Foto vom Sonntag zeigte sich Wendler mit einer Shisha-Pfeife und ohne Shirt auf der Terrasse seines Wohnortes Cape Coral im Westen Floridas. Doch seine Bauchmuskeln schimmern merkwürdig orange-braun. Hat der Wendler seinen Sixpack etwa nur aufgemault?

Shisha time 😍 Ein Beitrag geteilt von Michael Wendler (@wendler.michael) am Jan 13, 2018 um 11:19 PST

Mithilfe von Airbrush-Technik können die Schattenwürfe eines trainierten Oberkörpers nachgeahmt werden. Wer einigermaßen schlank ist, aber keine sichtbaren Bauchmuskeln hat, kann sie mithilfe von Schablonen aufmalen. Die orangene Farbe auf Wendlers Oberkörper könnten darauf hindeuten, dass auch er optisch nachgeholfen hat.

Michael Wendler dementiert Sixpack-Schummel

Doch der Sänger dementiert vehement. "Da ist nichts aufgemalt! Ich arbeite hart an meinem Körper und hoffe mit fast 46 nochmals was raus zu holen. Ich laufe hier in Miami nur wenig bekleidet im häuslichen Umfeld umher, weil die Temperaturen es in Florida fast immer zulassen! Und auch wenn ich täglich ins Fitnessstudio gehe, bin ich von einem Sixpack weit entfernt", sagte er der "Bild"-Zeitung.

Wendler, der 2014 an der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teilgenommen hatte, zog vor zwei Jahren mit Ehefrau Claudia und seiner Tochter nach Florida. Ein Fernsehteam der Vox-Dokusoap "Goodybe Deutschland" begleitet die Familie seitdem regelmäßig. Im kommenden Mai will der "Sie liebt den DJ"-Sänger, der mit zahlreichen Skandalen Schlagzeilen machte, ein neues Album herausbringen. Da kann so ein bisschen Bauchmuskel-PR nicht schaden.