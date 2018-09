Maluma (24, "Mala Mía") ist neben Luis Fonsi (40, "Échame La Culpa") und J Balvin (33, "X") wohl der berühmteste Senkrechtstarter im Bereich Latin-Musik. Für fünf Konzerte wird er ab dem 2. Oktober nach Deutschland kommen - im Rahmen seiner "F.A.M.E. World Tour 2018". Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählte der Latin-Star, warum für ihn Preisverleihungen inzwischen nicht mehr so wichtig sind, was er über Shakira (41) denkt und weshalb seine Freundin, das Model Natalia Barulich, für ihn "die Eine" ist.

Maluma, Sie kommen im Herbst für fünf Konzerttermine nach Deutschland und touren momentan durch Amerika. Wie unterschiedlich verhalten sich die Fans?

Maluma: In Südamerika sind wir alle sehr offen und kontaktfreudig. In den USA auch, aber nicht in dem Maße. Das letzte Mal konnte ich nicht viel Zeit in Deutschland verbringen. Deshalb bin ich gespannt, was mich diesmal erwartet.

Ihre Karriere begann, als Sie gerade einmal 16 Jahre jung waren. Wie schaffen Sie es nicht abzuheben?

Maluma: Ich bin ehrlich: Es ist nicht einfach. Denn wenn Sie so einen Karriereweg einschlagen, stehen Ihnen in vielen Dingen die Türen offen. Das ist auch kein Geheimnis. Ich bin ein sehr spiritueller Mensch. Ich meditiere und mache Yoga. Ich bin jung und versuche wie ein normaler, junger Mann zu leben. Außerdem habe ich viel Kontakt zu meiner Familie - das ist eine Möglichkeit nicht abzuheben.

Sie sind in der Jury von "The Voice Kids" in Mexiko und Kolumbien. Was gefällt Ihnen besonders daran?

Maluma: Das Tolle an der Show ist, dass sich die Kinder noch nicht so ernst nehmen wie es vielleicht Erwachsene tun. Ihnen geht es nicht darum zu gewinnen, sondern mehr darum Spaß zu haben. Deswegen bin ich auch so gerne dabei - jetzt bereits schon für die 5. Staffel.

In Ihrem Musikvideo zu "Mala Mía" sind Sie mit mehreren Frauen halbnackt im Bett zu sehen. Wie fielen die Reaktionen darauf aus?

Maluma: Gerade über Social-Media habe ich dazu schon einiges an Kritik abbekommen. Warum hört man nicht auf zu urteilen und lebt mehr nach dem Motto 'Leben und leben lassen'? Das Wichtigste ist doch, dass man selbst glücklich ist. Dann ist es nicht wichtig, was andere Menschen über einen sagen. Das versuche ich auch mit dem Song zu vermitteln. Niemand ist perfekt. Wenn ich einmal feiere, dann wie viele andere auch. Das ist nun mal mein Leben.

Auf jeden Fall ein sexy Video.

Maluma: Und die Frauen waren auch alle wunderschön!

Was hat Ihre Freundin zu dem Video gesagt? War sie am Set dabei?

Maluma: Sie war mit dabei. Sie ist meine beste Freundin, meine Partnerin. Sie versteht mich und meine Karriere. Was soll ich sagen - Sie ist die Eine.

Sie waren dieses Jahr auch wieder zweimal für die Teen Choice Awards nominiert. Sind Sie vor solchen Events nervös?

Maluma: Ich war da immer sehr gestresst, weil ich nie gewinne. Nachdem ich aber letztes Jahr sieben Mal für die Latin Grammy Awards nominiert war und keinen Award bekommen habe, dachte ich mir: Okay, ich genieße einfach weiter mein Leben. Es ist nicht so, dass ich für die Nominierungen nicht dankbar wäre - das bin ich natürlich. Das Wichtigste ist aber, dass ich das machen kann, was ich liebe: Musik machen.

Würden Sie sagen, dass Sie das Latin- und Reggaeton-Genre revolutioniert haben?

Maluma: Keine Frage: Latin-Musik ist momentan international beliebter als je zuvor. Die Songs und der Rhythmus dazu sind einfach sehr eingängig. Dass das alles so gut ankommt, das freut mich, das liegt aber nicht nur an mir. Ich und viele andere Latin-Musiker, wir sind fleißige Arbeiter und ich versuche die Sprache auf ein anderes Level zu heben.

Mit Shakira haben Sie gleich zwei Songs aufgenommen. Wie war die Zusammenarbeit mit ihr?

Maluma: Ich liebe sie und sie hat mir einiges beigebracht. Shakira ist durch und durch ein Profi. Unsere Stimmen harmonieren gut miteinander und ich hoffe, dass unser Song "Clandestino" nicht unser letzter war.