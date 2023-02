von Katharina Brenner-Meyer Mama Cax war 14, als bei ihr Knochen- und Lungenkrebs diagnostiziert wurden. Sie verlor ein Bein. Und sie machte Karriere als Model in einer Branche, in der lange Zeit nur normierte Körper zählten. Mama Cax wurde zum Vorbild.

Mama Cax war auf dem Cover der "Teen Vogue" zu sehen. Sie arbeitete für Marken wie Sephora, Tommy Hilfiger, Asos und Fenty, dem Label von Rihanna. Das US-amerikanisch-haitianische Model war Vorbild und Aktivistin. Sie machte sich für Inklusion in der Modebranche stark, lebte diese selbst vor. Leider starb sie viel zu früh, im Alter von 30 Jahren.

Mama Cax erhielt als 14-Jährige die Diagnose Krebs

Mama Cax kam 1989 in Brooklyn als Cacsmy Brutus zur Welt, wo sie mit vier Schwestern aufwuchs. Als sie 14 war, wurden bei ihr Knochen- und Lungenkrebs diagnostiziert. Eine Hüftoperation blieb erfolglos, sie endete in einer Amputation ihres rechten Beines.

In einem Interview mit dem Sender MSNBC sagte Mama Cax über die erste Zeit nach der Amputation: "Ich schämte mich immer dafür, wie ich aussah." Jedes Gespräch, das sie damals führte, habe mit der Frage begonnen, was passiert sei. Sie habe ihren nackten Körper gehasst, sich mehr und mehr zurückgezogen und bedrückt gefühlt.

Mama Cax im Jahr 2018: Ihr Prothese integrierte das Model in seine Outfits © Pacific Press Agency / Imago Images

Dann habe sie realisiert: Wenn sie ihre Prothese zeige, wenn sie selbstbewusst und offen damit umgehe, ändert sich auch der Umgang anderer damit. Mama Cax begann, die Prothese in ihre Outfits zu integrieren. Mit Tönen und Stoffen, die ihre farbenprächtigen Kleider, Hosen und Röcke perfekt ergänzte.

Mama Cax: "Wir leisten unseren Beitrag zur Gesellschaft wie jeder andere auch"

Was ihr auch geholfen habe, so Mama Cax im Gespräch mit MSNB weiter: "Rollstuhlbasketball". Und das war bei Weitem nicht der einzige Sport, den sie noch ausüben sollte. Auch Klettern und Schwimmen gehörten dazu. Ob Klettern nicht schwer für sie sei, wird Cax gefragt. "Es ist buchstäblich schwer für jeden", lautet ihre Antwort. Es ist ein treffendes Bild für ihre allgemeine Botschaft: Menschen mit Behinderung seien wie alle anderen Menschen. "Wir leisten unseren Beitrag zur Gesellschaft wie jeder andere auch."

Mama Cax studierte in New York, Frankreich, Tunis und Rom internationale Beziehungen im Bachelor und Master. Social Media habe ihr geholfen, um mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, sagte sie einmal. Als "survivor", also Überlebende einer Krebserkrankung, stellte sie sich bei Instagram vor, und als "(role) model", im Englischen ein schönes Wortspiel aus Vorbild und Model. Sie sah sich selbst als "Türöffnerin" für andere Models mit Behinderung. Bei Castings habe sie sich inmitten von 100 Mädchen, die die Gesellschaft als perfekt erachte, als fehlendes Puzzleteil verstanden.

Mama Cax starb bereits im Alter von 30 Jahren

Das Model verstarb jung, am 16. Dezember 2019, im Alter von 30 Jahren. In einem Beitrag auf ihrem Instagram-Account vom 20. Dezember heißt es, sie habe die vergangene Woche im Krankenhaus verbracht. Näheres zur Todesursache wurde nicht bekannt gegeben. Cax selbst schrieb am 13. Dezember 2019, sie habe während ihres Aufenthaltes in London starke Unterleibsschmerzen bekommen. Es seien mehrere Blutgerinsel in ihrem Bein, Oberschenkel, Bauch und in der Nähe ihrer Lunge entdeckt worden.

Bei Twitter teilte Rihanna einen Beitrag, in dem sie Mama Cax als "Königin" und "Macht" würdigte. Sie sei eine kraftstrotzende Schönheit, die so viele Menschen auf der ganzen Welt inspirierte habe. Das Model war 2019 Teil der Show von Rihannas Modelabel "Savage X Fenty" gewesen.

Der Einfluss von Mama Cax auf die Modeindustrie sei unbestreitbar, zitierte die "New York Times" Mode-Stylingexpertin Stephanie Thomas, die auch mit Mama Cax zusammengearbeitet hatte.

Am 8. Februar würdigt Google, anlässlich des Black History Month, Mama Cax mit einem Doodle.

Quellen: The New York Times, MSNBC, Instagram, Twitter, mamacax, mit Material von SpotOnNews