Mandy Moore ist "auf der Zielgeraden". Bei Instagram gibt die Schauspielerin ein Update über den "kleinen Kickboxer" in ihrem Bauch.

Schauspielerin Mandy Moore (36) erwartet mit Ehemann Taylor Goldsmith (35, "When My Time Comes") das erste gemeinsame Kind. Im September dieses Jahres gab das Paar die Schwangerschaft bekannt, Anfang 2021 soll "der kleine Goldsmith" geboren werden. Weitere Angaben machten die Eheleute, die sich 2018 das Jawort gaben, bislang nicht. Nun schob Moore ein weiteres Detail hinterher.

Bei Instagram veröffentlichte die "This Is Us"-Schauspielerin ein Bild ihres nicht zu übersehenden Babybauchs. Liebevoll legt sie ihre Hand darauf und schreibt: "30 Wochen mit diesem kleinen Kickboxer." In ihrer Story teilte sie das Bild ebenfalls und kommentierte, dass sie sich mittlerweile "auf der Zielgeraden" befinde. Demnach dürften Moore und Goldsmith wohl bereits im Februar 2021 ihren kleinen Jungen auf der Welt begrüßen.