Manni Burgsmüler (1949 - 2019) ist tot. Der legendäre Fußballer soll am Samstag überraschend eines natürlichen Todes in seiner Wohnung in Essen gestorben sein, wie die "Bild" berichtet. Burgsmüller wurde 69 Jahre alt. Eine Freundin der Stürmer-Legende habe ihn laut dem Bericht angeblich gefunden, nachdem Burgsmüller mehrere Stunden nicht auf eine WhatsApp-Nachricht von ihr geantwortet habe.

Burgsmüller lief zwischen 1969 und 1990 in mehr als 440 Spielen in der Bundesliga auf. Zu seinen wichtigsten Stationen zählen Borussia Dortmund, Werder Bremen, der 1. FC Nürnberg und Rot-Weiss Essen. In der Ewigen Torschützenliste der Bundesliga belegt Burgsmüller den vierten Platz hinter Gerd Müller, Klaus Fischer und Jupp Heynckes.