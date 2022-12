Herzlicher Weihnachtsgruß von Nationaltorwart Manuel Neuer: Auf Instagram wünscht er seinen Fans und Followern "Frohe Weihnachten".

Für Nationaltorhüter Manuel Neuer (36) waren die vergangenen Wochen keine leichten. Nach dem Ausscheiden der DFB-Elf in Katar zog sich der FC-Bayern-Star zu allem Überfluss noch einen Unterschenkelbruch zu. Das hält die deutsche Nummer eins allerdings nicht davon ab, seinen über 12 Millionen Instagram-Followern Grüße zum Fest auszurichten. "Frohe Weihnachten an Euch alle! Genießt die Zeit mit Eurer Familie und den Freunden", schreibt Neuer zu einem festlichen Bild von sich auf zwei Krücken vor dem Weihnachtsbaum.

Manuel Neuer mit Weihnachtsgruß nach Saisonende

Über 650.000 Likes und zahlreiche Genesungswünsche erhält der Bayern-Keeper für seinen herzlichen Weihnachtsgruß. Erst vor wenigen Wochen hatte sich Neuer beim Skitourengehen seinen Unterschenkel gebrochen. Die erschütternde Nachricht teilte er ebenfalls auf Instagram mit seinen Fans.

Zwar ist der Nationaltorwart in der Zwischenzeit bereits erfolgreich operiert worden, doch die Saison beim FC Bayern ist für Neuer beendet. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar war die DFB-Elf zuvor in der Vorrunde ausgeschieden.