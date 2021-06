Wenige Tage vor der Fußball-EM zeigt der Nachwuchs wie es geht: Für den U21-Triumph gibt es Lob und Anerkennung von Manuel Neuer und Co.

Die U21-Nationalmannschaft kickte sich am Sonntag mit einem 1:0 gegen Portugal in Slowenien zum dritten Mal zum Europameister. Wenige Tage vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft (offiziell: UEFA Euro 2020) am Freitag (11. Juni) lässt das auch die Kollegen der A-Mannschaft nicht kalt.

"Bis bald, vielleicht ja auch hier bei der Nationalmannschaft"

"Wir haben hier alle mitgefiebert. Das habt ihr super gemacht, das habt ihr euch verdient. Ihr wart [...] die beste Mannschaft bei dem Turnier", grüßte Nationaltorhüter Manuel Neuer (35, Fußball-Weltmeister 2014) in einer Instagram-Story aus dem Trainingslager in Seefeld, Tirol. Dann forderte er die jungen Kollegen auf: "Europameister, Urlaub machen jetzt, kommt, genießen, Jungs!"

Sein Kollege, Innenverteidiger Mats Hummels (32, Fußball-Weltmeister 2014), schaute offenbar parallel Basketball und Fußball-EM. "Unfassbar" kommentierte er aber das Spiel der jungen Kicker.

"Herzlichen Glückwunsch an euch, Jungs der U21. An Stefan Kuntz und seinen Trainerstab und den gesamten Betreuerstab, an die Delegation, an alle. Eine großartige Leistung. Wir haben hier mitgefiebert im Hotel. Verdient gewonnen, verdient den Titel geholt. Jetzt feiert schön, wir sind stolz auf euch", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff (53, Fußball-Europameister 1996) in einer Videobotschaft.

Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan (30) gratulierte ebenfalls aus dem Trainingslager der A-Mannschaft: "Hi Jungs, herzlichen Glückwunsch, hochverdient das Finale gewonnen. Wir haben es gerade gemeinsam geschaut und euch natürlich die Daumen gedrückt. Ich gönne es euch von ganzem Herzen. Ihr habt super gespielt, super gekämpft. Tolle Mannschaftsleistung", sagte er. Und fügte hinzu: "Genießt den Sieg. Hoffentlich bis bald, vielleicht ja auch hier bei der Nationalmannschaft."

Leon Goretzka (26), Mittelfeld/Sturm, machte es kurz und knapp: "Ein geiles Finale!! Herzlichen Glückwunsch Jungs!", schrieb er zu einem Foto von sich mit geballter Faust.

UEFA Euro 2020

Die UEFA Euro 2020 startet am Freitag um 21 Uhr mit der Partie Türkei gegen Italien in Rom und endet einen Monat später, am 11. Juli, mit dem Finale, das ab 21 Uhr im Wembley-Stadion in London ausgetragen wird. Die DFB-Auswahl spielt in den Vorrundenspielen in der Münchner Arena gegen Weltmeister Frankreich (15. Juni), Europameister Portugal (19. Juni) und Ungarn (23. Juni).