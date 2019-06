Marc Anthony (50, "I Need to Know") hat eine Rolle in der Musicalverfilmung des preisgekrönten Broadway-Erfolges "In the Heights" ergattert. Das schrieb der Schöpfer des Musicals, Lin-Manuel Miranda (39), auf Twitter. "Okay, ich kann es nicht mehr für mich behalten. Sonnys Vater wird von Marc Anthony gespielt", schrieb Miranda. "Es ist eine kleine, aber entscheidende Rolle. Und ich kann es noch immer nicht glauben."

Für den Sänger und Ex-Mann von Jennifer Lopez (49) ist es nicht die erste Filmrolle. So spielte er in "Mann unter Feuer" (2004) an der Seite von Denzel Washington (64) und Christopher Walken (76) und war in Martin Scorseses (76) "Bringing Out the Dead - Nächte der Erinnerung" (1999) zu sehen. "In the Heights" handelt von den Erlebnissen einer hispanisch-geprägten Gemeinde an drei heißen Sommertagen in New York. Die Musicalverfilmung soll in den USA, Irland und Großbritannien am 26. Juni 2020 ins Kino kommen, der deutsche Starttermin ist für den 2. Juli 2020 angesetzt.