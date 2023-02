Marc Anthonys Ehefrau Nadia zeigt ihren Babybauch zum ersten Mal auf dem roten Teppich. Das Paar strahlt über beide Ohren.

Da wurde sein Award für das beste Album des Jahres zur Nebensache: Marc Anthony (54) und seine Frau Nadia Ferreira (23) präsentieren sich bei den Lo Nuestro Awards in Miami überglücklich den Fotografen auf dem roten Teppich. Die Babykugel der 23-Jährigen ist dabei nicht zu übersehen.

Erst vor wenigen Tagen gaben die beiden die Baby-News bekannt. Pünktlich zum Valentinstag verkündeten sie in einem identischen Post auf ihren Instagram-Accounts die frohe Botschaft. Die Ankündigung kam mehr als zwei Wochen nach der Hochzeit der beiden, die am 28. Januar im Pérez Art Museum in Miami stattfand.

"Ich liebe dich, Mami"

Bei der Preisverleihung durfte nun jeder an ihrem Glück teilhaben. Stolz legte der 54-Jährige seine Hand auf den Babybauch seiner Frau. Auch Ferreiras Hand wanderte immer wieder zu ihrem ungeborenen Kind. Die 23-Jährige entschied sich für eine bodenlange Traumrobe in einem zarten Rosa mit einem dazu farblich abgestimmten Cape. Anthony hielt es dagegen eher leger, verzichtete unter seinem grauen Sakko auf ein Hemd und präsentierte seine nackte Brust.

Bei der Veranstaltung wurde Anthony schließlich mit einem Award für das Album des Jahres ausgezeichnet. Nach der Verkündung küsste er sowohl seine Frau als auch ihren Babybauch, wie unter anderem "Today" berichtet. In seiner Dankesrede erklärte er auf Spanisch: "Ich liebe dich, Mami" an Nadia gerichtet.

Auf Instagram postete der Sänger anschließend einen besonderen Schnappschuss, Nadja hält dabei sitzend den Award vor ihren Babybauch. "Auch das Baby ist glücklich", kommentierte Anthony den Post.

Eine große Patchwork-Familie

Der Musikstar und die Schönheitskönigin hatten ihre Beziehung via Instagram mit einem Selfie, das sie im März 2022 in einem Flugzeug aufgenommen hatten, bestätigt. Im Mai desselben Jahres gaben sie ihre Verlobung bekannt.

Während es für Ferreira das erste Kind ist, hat der 54-jährige Sänger bereits eine große Patchworkfamilie, darunter die 14-jährigen Zwillinge Max und Emme aus seiner früheren Ehe mit Jennifer Lopez (53). Anthony hat außerdem drei weitere Kinder mit zwei ehemaligen Partnerinnen.