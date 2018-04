Während so manches Promi-Paar in den letzten Tagen und Wochen mit seiner Trennung schockte, gibt es jetzt zur Abwechslung mal eine freudige Nachricht. Der Modemacher Marc Jacobs (54) hat sich mit seinem langjährigen Partner Charly Defrancesco verlobt. Das verkündete der Designer auf Instagram - zusammen mit einem Video, in dem der Moment des Antrags festgehalten wurde. Und dieser hätte nicht origineller gestaltetet werden können...

Die Frage aller Fragen stellte Jacobs in einer New Yorker Filiale der Fast-Food-Kette Chipotle. Doch davor hatte er für den perfekten Überraschungsmoment gemeinsam mit einer Tanzgruppe einen Flashmob zu "Kiss" von Prince organisiert. Defrancesco scheint anfangs völlig ahnungslos und filmt das Spektakel mit seinem Handy. Dann geht Jacobs plötzlich vor ihm auf die Knie und hält um seine Hand an.

Das Instagram-Video kommentierte Jacobs mit den Worten: "Und dann passierte das... 'Charly Defrancesco, willst du mich heiraten?' Danke an alle, die das möglich gemacht haben", richtete er sich an die Beteiligten und seinen "Ride or Die"-Verlobten.

Marc Jacobs war bereits 2009 einmal verlobt, die Hochzeit mit seinem damaligen Freund Lorenzo Martone kam aber nie zustande, da sich das Paar vorher trennte.