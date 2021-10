Die "Bridgerton"-Stars Nicola Coughlan und Phoebe Dynevor trauern um ihren Haar- und Make-up-Stylisten Marc Pilcher.

Die "Bridgerton"-Familie trauert um ihren verstorbenen Haar- und Make-up-Stylisten Marc Pilcher. Der Emmy-Preisträger ist im Alter von 53 Jahren an Covid-19 verstorben. Nicola Coughlan (34), die in der Netflix-Serie die Rolle der Penelope Featherington spielt, nimmt auf Instagram Abschied: "Der Verlust von Marc Pilcher, dem brillanten und visionären Haar- und Make-up-Stylisten der ersten Staffel von 'Bridgerton', ist so untröstlich. Marc war so leidenschaftlich bei seiner Arbeit und so unglaublich talentiert", schreibt sie zu einem Schwarz-weiß-Foto von Pilcher.

Es sei nicht einmal einen Monat her, als Pilcher seinen ersten Emmy in der Kategorie "Bestes Haarstyling" für "Bridgerton" gewonnen habe. Es sei eine Tragödie, dass er so jung gestorben sei. Er habe noch viele Pläne gehabt. Sie sei in Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden. Zudem wolle Coughlan noch einmal an die Gefahren erinnern, die das Coronavirus mit sich bringe. "Bitte, lasst euch impfen und tragt eine Maske, um euch und andere zu schützen", so ihr Appell. Auch "Bridgerton"-Star Phoebe Dynevor (26), die in der ersten Staffel die Hauptrolle Daphne Bridgerton mimte, meldete sich auf Instagram zu Wort und teilte Coughlans Beitrag. In einer Story schreibt sie: "Finde keine Worte".

Eine Oscar-Nominierung

Marc Pilcher war in seiner langjährigen Karriere für das Styling bei zahlreichen wichtigen Film- und Serienprojekten beteiligt, darunter "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" (2019) und "Downton Abbey". 2018 wurde er für den Film "Maria Stuart, Königin von Schottland" in der Kategorie "Bestes Make-up und die besten Frisuren" für einen Oscar nominiert.