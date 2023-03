Der Rauswurf aus seiner Band Team 5ünf scheint Marc Terenzi nur wenig auszumachen. Der Sänger schmiedet schon Pläne für seine Solokarriere.

Dass Marc Terenzi (44) unlängst aus seiner Boyband Team 5ünf geflogen ist, scheint den Musiker nicht groß zu belasten. Wie die "Bild"-Zeitung berichtete, warfen ihm seine Kollegen "Fehltritte" vor.

Im Interview mit der Zeitung erklärte der Musiker nun unter anderem, dass die Trennung "generell okay" für ihn sei: "Ich hatte eine gute Zeit mit der Band." Terenzi wolle sich jetzt auf seine Solokarriere und die Hochzeitspläne mit seiner Verlobten Verena Kerth (41) konzentrieren: "Ich hoffe, wir kriegen das noch in diesem Jahr hin", so der Sänger.

Antrag direkt nach dem Dschungelcamp

Den Antrag machte der 44-Jährige seiner Partnerin direkt nach ihrem Dschungelcamp-Aus Mitte Januar am Strand in Australien. Seit ein paar Monaten sind die beiden liiert.