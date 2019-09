Marc Terenzi (41, "Love to Be Loved by You") gibt sich beinhart: Nach einem Sehnenriss und darauffolgender OP will der Sänger trotzdem ab Oktober seine Tour mit der Strippergruppe Sixx Paxx antreten. Er sei "100-prozentig" dabei, erklärte er der "Bild"-Zeitung: "Glücklicherweise bin ich der Musikteil der Show, ich mache ja kein Poledancing oder so. Auch wenn ich das ganze Bein abschneiden müsste - ich bin auf Tour am Start."

Der Unfall sei passiert, als er aus seinem Wohnmobil gestiegen sei. "Ich bin [...] auf dem Bordstein umgeknickt und hörte ein 'POP' in meinem Fuß", sagte er im "Bild"-Interview. Die lange Sehne seines Fußes sei "in zwei Teile gerissen", seine Bänder seien hingegen heil. Weil aber etwas mit seinen Zehen nicht gestimmt habe, sei er notoperiert worden, erklärte Terenzi laut "Bild" in seiner Instagram-Story.

Der Sänger hatte in der Vergangenheit bereits Verletzungspech. 2016 landete Terenzi nach einem Sixx-Paxx-Auftritt in Memmingen im Krankenhaus. Damals war er mit einer Kopfverletzung eingeliefert worden. "Ich bin gestolpert und hab mir den Kopf gestoßen", erklärte Terenzi damals gegenüber der "Bild"-Zeitung. Im Januar 2018 zog er sich bei einem Roller-Crash in Thailand Verletzungen zu: Ein Facebook-Video zeigte Terenzi mit Verbänden an beiden Armen sowie an einem Fuß, außerdem eine große Schürfwunde am Unterschenkel und einen großen blauen Fleck unter dem Auge.