Sie haben es selbst bestätigt: Jenny Elvers und Marc Terenzi sind seit Anfang des Jahres ein Paar. Im ersten Interview erzählte er, wie viel die beiden gemeinsam haben.

Sie kennen sich schon seit einigen Jahren, doch gefunkt hat es erst bei gemeinsamen Dreharbeiten im Januar. Das erzählten Jenny Elvers und Marc Terenzi im Interview mit RTL. Terenzi betonte außerdem, wie ähnlich sich die beiden seien, weil sie vergleichbare Dinge im Leben verarbeiten mussten.

Jenny Elvers und Marc Terenzi: die Parallelen

Und tatsächlich gibt es in den Leben beider gewisse Parallelen. Da wären zum einen die öffentlichen Liebesbeziehungen, die Elvers und Terenzi schon die ein oder andere Schlagzeile beschert haben. Marc Terenzi, der seine beruflichen Anfänge in der Boyband Natural hatte, wurde einem breiten Publikum bekannt, als er mit Sarah Connor zusammen war. Die beiden ließen sich für ihre Doku-Soap "Sarah & Marc in Love" dabei begleiten, wie sie ihre Hochzeit (2005) planten. Wedding-Planner war damals Frank Matthée, der mittlerweile selbst bekannt ist. Die Ehe scheiterte und im November 2008 gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Im Anschluss folgten kürzere Affären und Beziehungen, unter anderem mit Reality-TV-Darstellerin Gina-Lisa Lohfink.

Auch Jenny Elvers' Privatleben bestimmte in der Vergangenheit die Klatschzeilen. Sie war in der Vergangenheit mit Heiner Lauterbach, Thomas D und Ex-"Big Brother"-Kandidat Alex Jolig zusammen, mit dem sie den Sohn Paul hat. Die längste öffentliche Beziehung führte sie mit Manager Goetz Elbertzhagen. Sie heirateten 2003 und trennten sich 2013. Danach folgten – ähnlich wie bei Terenzi – Affären und Beziehungen.

Umgang mit Alkoholsucht

Die tragischste Parallele zwischen den beiden ist wohl ihre Alkoholsucht. Beide gehen offen damit um, abhängig zu sein. Bei Jenny Elvers fand der Absturz öffentlich statt, als sie im September 2012 betrunken in der NDR-Talkshow "Das!" auftrat. "Wenn ich in eine Sendung gehe oder ein Interview gebe, kommen immer zwei Sachen aus meinem Leben vor: die Wahl zur Heidekönigin und Alkoholismus verbunden mit meinem Auftritt", sagte sie 2018, als sie erneut bei "Das!" zu Besuch war. Elvers begab sich damals in eine Entzugsklinik, sprach öffentlich darüber, wie sie wieder gesund werden wolle.

Marc Terenzis Absturz war weniger öffentlich, und doch geht der Sänger offen mit seiner eigenen Alkoholsucht um. Angefangen hat alles, während Terenzi Mitglied der Boyband Natural war, wie er heute zugibt. "Wir waren jung und Rockstars, tourten durch 50 Länder, waren nur unterwegs. Wir haben mit den harten Jungs von Mötley Crüe gesoffen oder drei Tage mit den Jungs von JackAss. Es war völlig normal, Party bis in den Morgen zu machen. Und am kommenden Nachmittag ging es weiter, um wieder gute Laune zu bekommen. Vollgas gegen den Kater bis tief in die Nacht", erzählte der Dschungelkönig vor ein paar Jahren der "Bild"-Zeitung.

Ähnliche Vergangenheit

In der Promi-Ausgabe der Sat.1-Show "Plötzlich arm, plötzlich reich" sagte er 2020: "Alkohol ist mein Killer. Ich war da drin. Du bist da, aber nicht wirklich da."

"Jenny passt sehr gut zu mir. Sie hat fast die gleiche Vergangenheit wie ich. Wir sind in der gleichen Branche und sie hatte eine schwierige Zeit, genau wie ich", sagte Terenzi im RTL-Interview über seine neue Freundin. Eigentlich sind es die Gegensätze, die sich anziehen. Bei Elvers und Terenzi könnten es die Gemeinsamkeiten gewesen sein.

Quelle: RTL