180 Folgen lang hat Schauspielerin Marcia Cross (56) in der Erfolgsserie "Desperate Housewives" als Bree Van de Kamp begeistert. Ihre Fans hat der Rotschopf nun mit einem Bild bei Instagram geschockt. Mit raspelkurzen Haaren blickt sie auf einem Selfie in die Kamera und enthüllt im dazugehörigen Text, dass sie vor einiger Zeit an Krebs erkrankt sei: "Ich bin so dankbar und glücklich, am Leben zu sein, aber auch sehr traurig, dass meine Haare ausgefallen sind", so Cross.

Ihr Post sorgte selbstredend für Unmengen entsetzte Fans sowie herzliche Genesungswünsche. Doch mit dieser Resonanz hatte der Star offenbar selbst nicht gerechnet, weswegen Cross in zwei weiteren Posts einige Dinge konkretisierte: "Es tut mir so leid, dass mein Posting nicht klarer war. Ich habe keinen Krebs mehr. Es ist inzwischen alles gut. Es war ein harter Weg, aber ich bin wieder gesund und glücklich."

Sie fühlt sich befreit

In ihrem bislang letzten Beitrag erklärt sie zudem, dass es sich bei ihrer Erkrankung um Anal-Krebs gehandelt habe und sie eine Art von Befreiung fühle, ihr Schicksal nun öffentlich gemacht zu haben. "Wie und warum diese simple Tat mir einen solchen Kraftschub gegeben hat, wollte ich mich nicht fragen. Aber ich habe Gott oder wer auch immer mir diesen inneren Ruck gegeben hat, nach vorne zu gehen und mich zu offenbaren, gedankt."