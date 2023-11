von Julia Mäurer TV-Moderator Marco Schreyl hat ein Buch über sein Leben geschrieben: Sein Aufwachsen in der DDR, seine Karriere – und die Erkrankung seiner Mutter. Sie litt an Chorea Huntington, einer unheilbaren Erbkrankheit.

Was ist, wenn die Eltern alt und krank werden – das ist eine Sorge, die sicher viele Menschen kennen und teilen. Haben Sie sich darüber Gedanken gemacht?

Ja das habe ich. So, wie das wahrscheinlich jede Tochter oder jeder Sohn irgendwann mal macht. Wie ist das eigentlich, wenn sich die Verhältnisse umkehren? Wenn plötzlich nicht mehr die Eltern eine Sorgfaltspflicht für die Kinder haben, sondern die Kinder für die Eltern sorgen? Darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht. Dass es dann aber so früh und so hart auf mich zukam – das konnte ich mir im Traum nicht vorstellen.